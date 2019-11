PSD Schools Closed Tuesday, Nov. 26; After-school Activities Canceled for Today and Tomorrow

By Poudre District

All Poudre School District schools are closed tomorrow, Tuesday, November 26, due to predicted severe weather and road conditions.

WE ARE ALREADY GIVING YOU THE LOCAL NEWS FOR FREE. We do it because we believe and support Northern Colorado. Help us cover more with your OPTIONAL monthly donation. We'll automatically put you on our daily AD FREE email - the Daily Digest..

Help NFN Grow

All after-school activities, athletics, and B.A.S.E. Camp are canceled for both Monday, November 25 and Tuesday, November 26.

High school students who attend classes at Front Range Community College or Colorado State University should check with their respective college to determine if classes are in session.

As a reminder, there is no school Wednesday through Friday because of the holiday break.

Todas las escuelas del Distrito Escolar Poudre estarán cerradas mañana, martes 26 de noviembre, a causa del mal clima pronosticado y las condiciones de las calles.

Todas las actividades después de la escuela como las deportivas, y BASE Camp se han cancelado para hoy lunes 25 de noviembre como el martes 26 de noviembre.

Los estudiantes de high school o preparatoria, que asistan a clases en Front Range Community College o Colorado State University, deben contactar a dichas instituciones para informarse si en el día de hoy se darán clases.

Como recordatorio, no hay clases de miércoles a viernes debido a las vacaciones.